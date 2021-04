Kodulindudel on praegu väga suur risk linnugrippi nakatuda

Esimesed kontrollid toimusid Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul ajavahemikul 15.02—10.03 ja nende eesmärk oli kontrollida nõuete täitmist ning tõsta linnupidajate teadlikkust, et lindude rändeperiood suurendab nakkuse levikuu riski.

Kontrollivalimis oli 57 linnupidajat ning selle käigus tuvastati, et kaheksa neist oli linnupidamise lõpetatud, 47-s lindlas sai bioohutusnõuete rakendamist pidada rahuldavaks ning vaid kahe puhul oli lindudel pääs õue.

Amet tuletab meelde, et jätkuvalt on kodulinde keelatud väljas pidada ning see võib ohustada ka teisi kodulindude kasvatajaid.

Nõuete järgimisel tuleb väga hoolikas olla just kevadperioodil, sest on alanud lindude massiline kevadränne ning kodulindude nakatumise risk linnugrippi on seetõttu praegu väga suur.