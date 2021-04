Eesti veterinaar päästab Aafrika metsloomi salaküttide eest

Lõuna-Aafrikas on mees käinud ninasarvikutel sarvi eemaldamas, et kaitsta neid väljasuremisohus loomi salaküttide eest. Semjonov, kelle eriala on anestesioloogia, aitab loomad uimastada. «Loomulikult ei ole see ideaalne olukord, aga kui ninasarvikud on salaküttide sihtmärk just sarvede pärast, siis peame loomade kaitsmiseks neilt sarved eemaldama,» sõnas mees, ning lisas, et ninasarvik saab ilma sarveta kenasti elada.