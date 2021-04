PÄEVAKÄPP ⟩ Väike Johanna, kellel pole kunagi olnud oma kodu

Õnnetu Johanna elas Lõuna-Eestis mitu aastat kodutu tänavakassi elu: tõi ilmale poegi poegade järel ning paistis, et see nõiaring ei lõppe kunagi. Ühel päeval, kui ta oma järjekordse pesakonnaga ühte hoovi kuuri alla elama kolis, muutus aga kõik, sest kohalikud märkasid neid ja otsisid abi. Nüüdseks on Johanna beebid juba suureks kasvanud ja kodud leidnud, kuid Johanna ootab turvakodus oma kodu ikka veel.

Väike Johanna avab end turvakodus iga päevaga. Pesas kükitavast Johannast on saanud eeskujulik konservijärjekorras seisja ning kaugel pole aeg, mil Johanna oma dokumendid «paikursustele» sisse annab. Turvakodu loodab, et paikursustele saaks Johanna minna juba päris oma koju, sest isiklik südamesõber on ju kõige parem treener.

Väikene lumekakku meenutav Johanna lubab, et kui tema paikursused läbib, siis paisõltuvusest ta vabaneda ei kavatse. Pigem aja oma muslikd soojaks, et jaksaksid koguaeg Johannat nunnutada - pärast rasket elu tänaval on ta ju väärt diivanipatjadel magamist ja läbi elu kätel kandmist!