GALERII ⟩ Teenistuskoer Aron läks pidulikult pesnionile

Kümne aasta pikkuse karjääri jooksul on Aron leidnud piiriäärselt alalt sadu salasuitsukaste, pidanud kinni piirikurjategijaid ning andnud suure panuse erinevatel otsingutel ja inimelude päästmisel. Ka on Aron noppinud rahvusvahelistelt võistlustelt hulga medaleid ja karikaid.

Koerajuht Kersti Nüüd ütles, et Aron on talle ühtaegu nii parim töökaaslane kui ka suurim sõber. «Aron on alati tööleminekuks hakkamist täis ja ta on teinud fantastilist tööd. Paremini ei oskagi soovida,» rääkis Kersti.