Koroonaprügi mõjub lindudele ja kaladele äärmiselt laastavalt

Hollandi teadlased Auke-Florian Hiemstra ja Liselotte Rambonnet on läbi viimas uuringut, milles käsitlevad isikukaitsevahenditest tekkiva prügi probleemi ulatust ning on seni välja selgitanud, et tegu on väga laiaulatusliku probleemiga: eelkõige seetõttu, et linnud ja kalad kipuvad äravisatud kummikindaid sööma, mis on nende jaoks eluohtlik, maskidesse takerduma ning kasutavad plastikmaterjali endale pesa ehitamiseks, vahendas CNN.