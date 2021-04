OTSEPILT ⟩ Vaata, kuidas tähistavad tänast karjalaskepäeva Viljandimaa lehmad

Farmi peremees Tõnu Vreimann ütles Lemmikule, et kuna kari lastakse tavaliselt välja maikuus, siis on tänapäeval veidi arusaamatu, miks tähistatakse karjalaskepäeva juba 1. aprillil. Vanemate aegade kontekstis võib aga asi olla selles, et siis sai loomasööt otsa ja muud üle ei jäänud. Tänapäeva farmid on aga söödaga ilusti varustatud ja nii lehmasid välja enam ajama ei pea.