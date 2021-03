VIDEOD ⟩ See koer on ilmselt üks maailma armsamaid lapsehoidjaid

Kuldse retriiveri ja puudli segatõugu Samson aka Samson The Goldendoodle saavutas ülemaailmse kuulsuse täpselt aasta tagasi, kui internetis hakkas kulutulena levima video sellest, kuidas ta perepoeg Theoga armsalt koos magab. Video, mis Smasoni kuulsaks tegi, on nähtav allpool.

Samsoni omanikud Jessica ja Alex rääkisid toona Fox Newsile, et nende poeg Theo hakkas Samsonile kaissu pugema kolmekuuselt ning see mõjub beebile rahustavalt. Pere loodab, et selline armas vaatepilt süstib inimestesse raskel koroonaajal positiivsust.

«Koera ja lapse vaheline armastus on tingimusteta ja me kõik peaksime sellest eeskuju võtma,» kirjutas Samsoni perenaine alloleva video juurde.

Aasta hiljem on Samsoni sotsiaalmeedia jälgijate arv kahekordistunud ning ta postitab siiani armsaid videoid koos perepojaga magamisest. Väljaandele Daily Mail on pereema avaldanud, et koera ja lapse vaheline side on uskumatult tugev.