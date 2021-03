VIDEO ⟩ Loomapoest saadud valeinfo lõppes rottide kontrollimatu paljunemisega

Tallinna loomade varjupaika jõudis ühest kodust 33 rändrotti, kes otsivad nüüd endale uut kodu. Varjupaik lisas, et loomade ohjeldamatu paljunemiseni viis loomapoest ostjale öeldud väärinfo, et kaks ostetavat rotti on samast soost.