GALERII ⟩ Koeri päästev ameeriklanna pälvib tähelepanu omapäraste fotosessioonidega

Evers on kodututele koertele hoiukodusid pakkunud juba seitse aastat ning selle aja jooksul tänavatelt päästnud ja uude koju aidanud ligi 200 koera. Ta kajastab oma tegemisi ka Instagrami kontol caitiesfosterfam , kus hiljuti pälvis oma jälgijate tähelepanu, kui postitas sinna pilte ühe oma hoolealusega korraldatud fotosessioonist, mis leidis aset USAs, Houstonis Texase osariigis (vaata artikli päises olevat gaelriid!).

Fotosessiooni eesmärk oli tuua tähelepanu Houstoni tänavatel hulkuvate koerte probleemile ning koerte steriliseerimise ja kastreerimise vajaduse olulisusele, mis oleks tõenäoliselt aidanud Ella hülgamise ära hoida. «Kuigi mulle tohutult meeldib koertele hoiukodusid pakkuda, oleksin ma väga õnnelik, kui mind poleks enam vaja,» ütles Evers, ning lisas, et inimesi šokeerib tihti asjaolu, kui palju visatakse tänavale isegi hästi käituvaid tõukoeri, mistõttu julgustab ta inimesi võtma koeri varjupaigast. «Ainuüksi Houstonis on miljon kodutut koera ja ma olen kindel, et nende seas leidub iga tõu esindaja.»