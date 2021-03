VIDEO ⟩ Turvakodu kass Herman leidis vahva hobi, mille tagamaad on aga kurvad

Nii ongi võtnud Herman nõuks rallirattal nii kiiresti kihutada, et see lendaks seinalt maha ja veereks põmmdi tema päriskoju. Vaata videost, kui kiired tuurid Herman sisse võtab!

Turvakodu on muidugi veidi mures kasside turvaliste turvakoduseinte pärast, sest kui Herman koos rallirattaga kodu poole kihutab, siis ilmselt koos tükiga seinast.

Herman on noor paariaastane kassipoiss, kes saab väga hästi läbi teiste kassidega. Praegu on ta veel veidi uje ja paitusi pelgab, kuid ta tunneb inimeste vastu väga suurt huvi. Igapäev võime neid rohelisi uudishimulikke silmi enda kõrvalt ja peakohalt kohata. Tasub vaid pilk tõsta, kui see Hermani omaga ristub.