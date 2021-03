PÄEVAKÄPP ⟩ Nurrumootor Kurr hakkab pikast ootamisest väsima

Kui Proua Kurr eelmise aasta veebruarikuus turvakodu hoole alla jõudis, oldi veendunud, et nii armas kassiplika kauaks kodu ootama ei jää. See kaunis kasukas ja miniatuurne kehaehitus võluvad ju kõiki, kelle unistuseks on pisikest kasvu kassike. Kuid võta näpust ... möödunud on pikk aasta ning Proua Kurr ootab oma kodu ikka veel.

Kurr saabus turvakodu hoole alla Anija 21-kassilisest kolooniast ning eriti nukraks teeb tema pika ootuse see, et tema on üks viimastest kassidest, kes selles kambas veel oma kodu ootavad. Ka Proua Kurr tunnetab seda kõike. Kui vanasti võis Proua Kurri näha agaralt kanafilee ja konservi järjekorras, siis nüüd eelistab Kurr oma pesas jalgu tammudes konservi oodata. «Mis ma ikka pingutan? Pole mind veel kordagi armsa näoga konservi lunimine koju aidanud. Parem istun siin pesas ja ootan niisama ... teeb ju sama välja. Kurb ja üksik on endiselt olla,» nukrutseb Proua Kurr.

Loodetavasti loeb just praegu seda postitust üks suure südamega armas inimene, kelle kodus on sama suure südamega nurrumootor ning nad üheskoos igatsevad omale veel ühte karvast sõpra. Proua Kurr oleks hea meelega Sinu teiseks südamesõbraks ja Sinu karvapallile vahvaks mängukaaslaseks. Proua Kurr on esialgu veel veidi uje, kuid tagasilöök ongi toimunud seetõttu, et Kurr ei jaksa enam oodata. Iga päev saab tema süda uusi hoope, kui teised kassid koduteid käppade alla võtavad, aga tema ootab ikka veel...