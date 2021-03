Briti külaelanik hädas: üleannetu luik käib juba aastaid uksele koputamas

Inimestele see mõistagi ei meeldi ning nad üritanud aru saada, miks luik niimoodi käitub, kuid pole selles täielikult selgusele jõudnud.

Luik käib kohalike elanike ukse taga kolistamas. FOTO: Tristan Potter/SWNS/Scanpix

Külaelanik Stephen Legg ütles Briti väljaandele Metro, et ta on luige eemalepeletamiseks aastaid vaeva näinud, kuid tulutult. Asjaolu teeb veel veidramaks, et isasluik elab koos paarilisega tema maja taga tiigis juba seitse-kaheksa aastat, kuid ustele koputama hakkas ta viis aastat tagasi.

Legg on ühendust võtnud ka loomapäästjatega, kes arvasid, et luik on ehk näljane ja käib uste taga süüa küsimas. Legg aga nii ei arva, sest inimesed käivad luiki tiigi ääres pidevalt toitmas.

Luik elab koos paarilisega tiigi ääres. FOTO: Tristan Potter/SWNS/Scanpix

Märkimisväärne on see, et luik käib ustele koputamas ainult kevaditi ja suviti. Teise Briti väljaande The Sun teatel äratab luik kolistamisega kohalikke varahommikul üles ja võib ühe ukse taga askeldada lausa kuni kolm tundi järjest.

Luigele on pandud palju hüüdnimesid, üks neist Cedric.

Luigele meeldib oma nokka postkastiluugi vahele pista. FOTO: Tristan Potter/SWNS/Scanpix

Kuigi see kõik on kestnud juba aastaid, jõudis luige lugu avalikkuse ette alles nüüd, kui kohalik elanik Wendy Howard postitas sellest enda Facebooki lehele video. «Seda on päris naljakas kõrvalt vaadata, aga mul on hea meel, et ta ei tee seda minu maja ees, sest ta teeb päris kõva lärmi,» ütles naine The Sun-ile.