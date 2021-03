Reegel, mida peaksid teadma puugitõrjevahendite kasutamise kohta

Nagu autojuhtidele tuleb esimene lumi igal aastal ootamatult, nii on paljude lemmikloomaomanike jaoks kevadekuulutajaks linnulaulu asemel hoopis puugid, kelle neljajalgne sõber oma jalutuskäikudelt koju toob. Et puuke vältida, on valikuid nii mitmeid, et võib koeraomanikul silme ees kirjuks võtta: alustades kaelarihmadest ja lõpetades ultraheli lainete põhjal töötava ripatsiga.

Lemmikloomapoodide keti KIKA jaekaubanduse juht Ksenia Germani sõnul on just kaelarihmad loomaomanike seas üsna levinud, sest neid on mugav kasutada. Samuti on populaarsed parasiite tõrjuvad tilgad, mida soovitatakse kutsikatele ja kassipoegadele, kes pole veel piisavalt suured, et rihma kanda.