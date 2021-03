Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Tere, maailm, mina olen Basky! Olen kümme nädalat vana ning tulen Prahast. Paps ütleb, et tegelikult olen Hollandi lambakoer, kuid mis asi see lammas on, ma küll ei tea,» tervitas põneva teekonna lävel kutsikas päästeameti Facebooki postituses maailma.