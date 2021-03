Kassijooga olemust selgitas Lemmikule kassikohvik Nurri perenaine Helen Joudna, kes ütles, et kassijooga mõte küpses tegelikult mõtteis juba ammu. «Kohe Kassikohviku tegevuse alguses 2014. aastal pakkus üks joogaõpetaja, et viib meie kohvikus läbi kassijooga tunni. Tookord jäi see siiski tegemata, kuna kohvikul puudub suurem riietusruum ja ma kartsin ka, et joogatajad võivad end suurte vaateakendega ruumis trenni tehes ebamugavalt tunda, kuna huvi Kassikohviku vastu oli alguses väga suur ja pidevalt käisid inimesed läbi akna meie kiisude tegemisi jälgimas.»