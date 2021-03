PILDID ⟩ Armas hetk: papagoi läks koaalale «musi» tegema

Koaala nimega Luther ajas varjupaigas parasjagu oma igapäevaseid toimetusi, kui värviline viker-nestepapagoi, kes on terve oma elu varjupaigas veetnud, otsustas temaga lähemalt tutvust teha.

«Papagoi oli täna väga armastavas meeleolus, kuigi me pole kindlad, kui väga see koaalale meeldis,» kommenteeris varjupaik pilte.

Varjupaiga direktor Tracey Wilson ütles väljaandele Daily Mail Australia, et viker-nestepapagoid on väga seltsivad linnud, kes tunnevad meeleldi teiste loomade vastu huvi, ning seda konkreetset isendit on ta ükskord koaala peas istumas näinud.