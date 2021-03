PÄEVAKÄPP ⟩ Hermanil võib peagi turvakodus nukker tähtpäev saabuda

Herman on päästetud ühest Sillamäe kasside kolooniast. Endise tänavakassina on Herman esialgu veel inimeste suhtes umbusklik, kuid tema kohta kehtib väga hästi eestlaslik ütlus «vaga vesi, sügav põhi». Nimelt on Herman väga uudishimulik ja mänguhimuline, mistõttu tunneb ta inimesega seltsimise vastu väga suurt huvi. Turvakodu on kindel, et mõne mängutuuri pärast libiseb Herman sujuvalt paikäe alla ning saab oma elu esimesed paitused. Ta teeb ju iga päev väikseid samme inimestega sõbraks saamisel!