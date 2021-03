VIDEO ⟩ Huvitavad kaadrid: elevant mängis teda salaja filminud kaameraga

Kari Lõuna-Aafrika loodusreservaadi elevante ajas rahulikult oma igapäevaseid asju ega pannud esialgu tähele, et neid filmib salakaamera. Ühele neist tundus aga asjake veider ja see ei jätnud teda külmaks.

Allolevast videost on näha, kuidas elevant londiga kaamerat siia-sinna loobib, jäädes ise samal ajal kaadrisse sellise nurga all, kus me tavapäraselt elevanti pole harjunud nägema. Vahepeal tundub, et ta tahab kaamera hoopis ära süüa.