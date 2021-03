Koerte massöör: massaaž aitab ennetada tervisehädasid

Tohv rääkis, et alustab massaaži koera rahustamisega. Kuna stuudios oli külas 11 kutsikaga koeraema, demonstreeris Tohv tema peal lõõgastavat koeramassaaži, kuigi tehnikaid on veelgi.

Massööri sõnul pole koerte massaaž pelgalt luksusteenus. «Koerte massaaž ei ole luksusteenus – luksus on see, kui su koer on terve,» rääkis Tohv ja lisas, et koertele õpetatakse palju kuulekusoskusi, kuid seejuures kiputakse unustama kaasata nende keha.