Koroona-aasta tagajärjed: märgid, mis viitavad, et sinu koeral on stress

Kui meil siin Eestis on liikumispiirangud seni olnud muu maailmaga võrreldes pigem leebemad ja läksid alles hiljaaegu taas karmimaks, siis näiteks Inglismaal on viimane aasta olnud vägagi piiranguterohke. Kui üha rohkem räägitakse piirangute mõjust inimeste vaimsele tervisele, siis ei tohi ka unustada, et stressi all võivad kannatada ka meie lemmikloomad.

Tihti kipuvad koeraomanikud arvama, et koer on lihtsalt halva iseloomuga, kuid tegelikult võib tegu olla hoopis stressiga. Heategevusliku loomakaitseorganisatsiooni Blue Cross veterinaarid toovad välja märgid, mille põhjal aru saada, kas sinu koer kannatab stressi all. Stressimärke ei tohiks ignoreerida, sest mida rohkem need süvenevad, seda keerulisem on koera aidata. Pikaaegne stress võib viia agressiivse käitumiseni.