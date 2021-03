Põlvamaal jäi pildile ebatavaliste sarvedega metskits

Eesti Jahimeeste Selts andis teada, et metskits jäi Toomas Rauba rajakaamerasse 15. märtsil.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja, vanem-trofee-ekspert Andres Lillemäe selgitas, et selline väärareng tekib tavaliselt siis, kui sarvekännas saab kakluses või autoavariis vigastada. Samuti võib vigastus olla tekkinud ka sellel kevadel, kui sarved alles kasvama hakkasid. Kui vigastatud on ainult sarv, siis järgmisel aastal kasvab täiesti normaalne terve sarv, kui vigastada on saanud sarvekännas, siis jääbki sarv terveks eluks vigaseks.