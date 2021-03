PÄEVAKÄPP ⟩ Narvast pärit Oksana on endiselt õnneliku elu ootel

Elu tänaval ei ole Oksanat hellitanud ning nii on kassike inimeste suhtes umbusklik. On teda ju kividega loobitud, harjavartega eemale aetud ning lumepallidega visatud. Mitte kuskil pole Oksana olnud oodatud…

Tuvakodu teab väita, et kui leiduks Oksanale päris oma inimene, siis õpiks kiisutirts õigepea tundma armastust. Läheks mööda lühike aeg, kui Oksana vajuks paituste lõksu ning saaksime päriskodust uudiseid, kuidas Oksana on justkui ringi vahetatud – armastab paitusi, lähedust ja tahab muudkui järel käia, sest just sellisteks enamasti kartlikud kiisud saavadki. Nad võtavad endale selle ühe ja õige inimese, keda armastavad täielikult ning ei lase kunagi käest.

Nii nagu laulis nublu, et «tahan uskuda, et selle filmi lõpp on õnnelik» laulus «Für Oksana», nii tahab turvakodugi uskuda, et Oksana lugu leiab ilusa jätku. Oksana loodab leida rahuliku kodu, kus oleks ees mõni sõbralik kiisu, kes näitaks, milline on ühe tõelise kuningakassi kodune elu!