PILT ⟩ Tere, kevad! Luiged jagasid Lahemaa rahvuspargis lembet hetke

«Mul on alati olnud kirg fotograafia vastu,» ütles pildi autor ja fotograafiahuviline Anna Grigoruk, et talle väga meeldib loodust ja loomi jäädvustada ning käib väga tihti fotoretkedel.

Grigoruki sõnul on loomade ja lindude tegutsemist jälgida väga lummav. «Lahemaa rahvuspark on just see koht, kus leian harmoonia ja tasakaalu.»