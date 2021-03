Tallinna lemmikloomadele avanes toidukulleri teenus

Alates tänasest saab Bolt Food rakenduse kaudu kõhutäidet tellida ka oma neljajalgsele lemmikule – kassile või koerale. Nimelt alustasid koostööd tuntud toidukulleriteenust pakkuv rakendus Bolt Food ja PetCity lemmikloomapood, tänu millele on nüüd rakenduses saadaval ka lemmikloomadele mõeldud tooted.

Valikus on üle 200 toote ja sinna kuulub nii kasside kui koerte kuivtoite, konserve, maiuseid kui ka mänguasju. Tooted jõuavad tellijani Tallinna piires vaid tunni ajaga.

Tegemist on esimese sedalaadi lemmikloomatoodete kullerteenusega Eestis. «Uus teenus pakub kasutajatele suuremat mugavust – see, et lemmikloomadele vajalikud tooted tunni jooksul kliendini koju jõuavad, on selles valdkonnas uus tase,» ütles PetCity regioonijuht Margit Villip.

Esialgu töötab teenus ainult Tallinna piires, kuid plaanis on seda pakkuma hakata ka teistes Eesti linnades, näiteks Tartus. Samuti on loomadele mõeldud tootevalik pidevalt täiendamisel ja sinna on plaanis lisada ka teistele loomadele, näiteks väikeloomadele mõeldud tooteid.