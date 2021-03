Riigi toel vaktsineeriti 21 500 lemmiklooma

Vaktsineeritud lemmikloomade arv on põllumajandus- ja toiduameti peaspetsialisti Enel Niine hinnangul hakanud viimastel aastatel taas tõusma. See on nii loomade kui ka inimeste tervise huvides, sest haigus ei ole ravitav, vaid lõpeb nakatunu surmaga.

Lisaks teadlikkuse kasvule mõjutas lemmikloomaomanike vaktsineerimisotsuseid koerte katku taaspuhkemine. Alates 2019. aasta lõpust on katkujuhtumeid diagnoositud Eesti eri paigus nii koerte kui ka rebaste hulgas. Selle ohtliku, tihti lemmikule surmaga lõppeva viirushaiguse ainus ennetusvõimalus on õigeaegne vaktsineerimine.

Marutaud on nakkuslik ja surmav nii loomadele kui ka inimesele. See on ainus haigus, mille puhul loomaomanikul on seadusega pandud vastutus, et temale kuuluv lemmikloom peab nakkuse vastu olema regulaarselt vaktsineeritud. Esimest korda vaktsineeritakse kutsikas või kassipoeg 3–4 kuu vanuselt. Edaspidi tuleb looma vaktsineerida vastavalt vaktsiiniga kaasas olevatele juhistele, kuid mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul.