VIDEO ⟩ Kevade algus tõi merikotkaste pessa esimese muna

Pesakaamera on paigaldatud Eesti teadaolevalt kõige põlisemale merikotkaste pesitsusalale – kotkad on seal pesitsenud juba vähemalt 1870. aastast. Praeguse pesa ajalugu on samuti vägev, muuhulgas võib seda näha Rein Marani 2002. aastal filmitud ja 2005. aastal linastunud dokumentaalfilmis Eesti kotkad (Gaviafilm, 2005). Tollastest vanalindudest üks oli pärit Soomest Turu piirkonnast.

Merikotkad ehitasid veebikaameras nähtava pesa juba 1996. aastal, kui varasem pesapuu lähedal metsas kuivas – eelmine pesa leiti 1990. aastal. Praegune pesa on olnud püsivalt ja igal aastal asustatud ning seal on 25 aasta jooksul (1996–2020) üles kasvanud kokku 29 poega, st tegemist on väga produktiivse kohaga. Matsalu laht ja luhad on merikotkastele soodne koht pesitsemiseks ja selle tõestuseks on pesakaameras nähtava paari lähedusse, vähem kui kilomeetri kaugusele, pesitsema asunud ka teine kotkapaar. On huvitav jälgida, kuidas oma territooriumi kiivalt kaitsvad merikotkad teineteise läheduses hakkama saavad.