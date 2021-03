Kiisul on imeilus tiigrile sarnanev karv. Tema keha kaunistavad imeilusad siiru-viirud, mis sulanduvad oranžikate vahetriipudega. Amigol on ka valged sokikesed ja valge sall kaelas, et praeguses talvekülmas sooja paremini hoida. Tiigrikesel on teravad silmad, mis jälgivad Su igat liigutust. Juba kaugelt, toa teisest otsast, näeb Amigo ka sõrmeviibutuse ära. Tal on tõelised tiigriomadused.