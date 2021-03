Elistvere loomaparki elama asunud karupoeg suri ootamatult

RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato ütles toona, et karubeebit tervitatakse Elistveres rõõmuga ning et esimestel kuudel kasvab ta turvaliselt siseruumides. Seejärel, kui karupoeg on juba kosunud ja suuremaks kasvanud, läheb ta karuaedikusse ja rõõmustab loodetavasti juba suvel külastajaid.