PILDID SÜNDMUSKOHALT ⟩ Narvas vajas päästmist kaheksa meetri kõrguselt kukkunud teenistuskoer

Maksu- ja tolliameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Gea Otsa ütles Lemmikule, et koer tunneb end hästi ja ei saanud õnneks viga. Teenistuskoer, 9-aastane labradori retriiver oli öösel loomaarsti juures jälgimise all ja saab täna juba koju. «Suurim ja südamlik tänu Narva päästekomandole kiire ja hooliva tegutsemise eest!» avaldas Otsa tänu päästjatele.

Päästeamet tuletab meelde, et eilsest kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Soojad ja vihmased ilmad on jääolud muutnud ohtlikuks ning keelu eesmärk on ennetada traagilisi veeõnnetusi.