PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib X-faktoriga Pärt

Pärdi tutvustuseks jagab MTÜ Kasside Turvakodu oma Facebooki lehel vahvat seika, mis kõlab järgmiselt: kaks vabatahtlikku olid parajasti ametis koristamisega, kui äkki läbi Turvakodu ruumide kajas vali plõnks. «Mis see oli?» ehmatas üks. «Eks vist nunnumeeter läks jälle lakke,» vastas teine ja pani lapi käest.

Kohe tuvastati ka süüdlane. Selleks osutus Pärt, väärikas, koheva karvaga, just parajalt pontsakas kassi-isand, kes oli pärast lõunauinakut puuride alt välja roninud ja nüüd magusasti ringutas.

«Kas kaisukarude tootjad on hakanud elusaid mõmmik-kasse tegema?» imestas esimene vabatahtlik. «Kuule Pärt, ole ikka natuke ettevaatlikum,» noomis teine. «Nunnumeeter läheb katki!»

«Nii see ilmselt läheb. Kinnisvara on muidugi tühine hind õiguse eest olla taolise hurmava kassihärra alandlikuks teenriks.»

Turvakodu lisab, et isegi teised kassid tajuvad, et Pärdil on X-faktor. «Oleme täheldanud haruldast nähtust: kõik Turvakodu nurrikud käivad tema juures peamüksudega sõprust lunimas. Kuid härra ei kasuta staari-positsiooni kurjasti – meie mõmmik saab teiste kiisudega hästi läbi.»