Omanik Tom Gudgeon (30) tõi Nigeli enda juurde möödunud aasta oktoobris ning on oma neljajalgse sõbra üle väga õnnelik. Ta tegi kassile ka Instagrami konto monsieur_nigel_the_cat, kuhu postitab pilte Nigeli igapäevaelust, aga ka meeme, kus võrdleb kassi väljanägemist erinevate kuulsustega, kellel on vuntsid ja habe. Valikus on olnud näiteks kapten Jack Sparrow filmist «Kariibimere piraadid» ja Sacha Baron Coheni kehastatud kuulus Borat.