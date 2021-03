Põhiline, mida peaksid kevade saabudes lemmiku vaktsineerimise kohta teadma

Esimesed soojemad ilmad on endast juba märku andnud ning meelitavad meid rohkem õue aega veetma. Samas võivad kevade saabudes lemmikuid erinevad parasiidid ja tervisemured kimbutama hakata. Et kevadest koos lemmikuga rõõmu tunda, on mõistlik neist ohtudest teadlik olla.

Üks murekoht on puugid, kes esimeste soojemate ilmadega aktiivseks muutuvad, ja ehkki ikka veel on levinud arvamus, et loomad on puukide eest kaitstud, võivad tegelikult ka nemad nakatuda väga tõsistesse haigustesse, mida puugid levitavad. Harvemini kui inimesed, kuid siiski.