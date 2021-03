PÄEVAKÄPP ⟩ Paikiisu Piibe vastu ei ole mitte keegi huvi tundnud

«Ega me väga palju ei julgegi Piibest rääkida, sest äkki on tunni aja pärast meilboks umbes, telefoniliinid kinni ning huviliste hordid turvakodu akna taga. Jah, nii me väga loodame iga oma hoolealuse puhul, kuid tõsiasi on see, et Piibele ei ole seni tulnud mitte ühtegi huvilist... MITTE ÜHTEGI! Kas sa kujutad seda ette?! Meie ka ei suudaks uskuda, kui ise seda ei teaks,» kirjutab MTÜ Kasside Turvakodu oma Facebooki lehel Piibet tutvustades.