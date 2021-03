VIDEO ⟩ Valgepea-merikotkas peab mune külma ja lumesadu trotsides hauduma

Kotkast nimega Jackie on kotkakaameraga jälgitud juba mitu kuud ning see on tema viies muna.

Kotkakaamerat haldav organisatsioon Friends of Big Bear Valley on varem teatanud, et Jackiel ja tema kaaslasel Shadow'l on munade kaitsmisega tükk tegu olnud, sest kaks neist on langenud otse kaamerasilma all kaarnate rünnaku ohvriks ning üks purunes kogemata kotkaema enda süül.