OLE VALVAS ⟩ Loomaarstid selgitavad, millised vigastused koeri libedal ajal kimbutavad

Loomakliinikusse satub libedal ajal sagedasti koeri, kes on lonkama hakanud. Loomaarst Kertu Kivirand ütleb, et eelkõige võivad end libastumisel vigastada vanemad koerad ja seda juhtub üsna sageli. Ka noored väga aktiivsed koerad, kes rohkesti jooksevad ja mängivad, on seavad end libastumise ohtu.