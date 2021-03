PILDID JA VIDEO ⟩ Kass tõi Hiiumaal koduõuele haruldase jäälinnu

Hiiumaal Kärdla linnas elav Aeliita Sinijärv leidis silmatorkava linnu ühel hommikul ootamatult oma koduaiast. «See oli 6. märtsil kell 9.04. Läksin toast välja ilma vaatama ja istusin trepil olevale pingikesele. Mõtlesin omi mõtteid ja rüüpasin värsket kevadist õhku, mis oli kevadlinnu laulust üsna tummine. Ja järsku pead keerates märkasin oma kodu kõnniteel lebavat jäälindu. Enne teda seal polnud,» kirjeldas Sinijärv.

Erksavärviline lind jäi kohe silma. Ta oli külili. Naine võttis linnu kätte, et ta üle vaadata, kuid vigastusi ega verd ta õnneks ei märganud. «Nägin ka hoovil meie kassi, kes on hea jahimees ja püüab hästi hiiri ja rotte,» lisas Sinijärv ning arvab, et perekass Käbi (2) võis olla just see, kes jäälinnu õuele tõi. «Aga meie kass, kes on hea kiskja, pole talle midagi halba teinud. Tõi oma saaki meile näitama ja oma rõõmu jagama.»

Jäälindu soojendati peopesal. FOTO: Aeliita Sinijärv

Lind toodi tuppa ja teda soojendati peopesas. «Siis tuli minu poeg ja ütles, et see jäälind on suur haruldus ja on looduskaitse all. Tema helistas kohe loomaühingusse ja ornitoloogile,» rääkis Sinijärv.

Sinjärv ja tema poeg panid linnukese toas karbi sisse taastuma ja andsid talle vett juua. «Natukese aja pärast tuli linnukesel eluvaim sisse ja ta hakkas toas ringi lendama. Tema silmad olid eelnevalt tuhmid ja läiketa. Siis aga hakkasid silmad särama ja eluvaim linnus taastus.»

Poeg viis linnu Eesti Metsloomaühingusse ülevaatamisele. Lindu nägi ka ornitoloog, kes linnu ära rõngastas. «Ornitoloog ütles, et sellist jäälindu pole ta 20 aastat näinud. See on suur haruldus ja Hiiumaal on ta tavaliselt läbirändel.»

Samal päeval tõi poeg linnu loomaühingust tagasi, sest öeldi, et lind tuleb seal lahti lasta, kus ta kinni püüti. «Nii lasimegi linnu oja kaldal lahti. Jäi imearmas mälestus,» meenutas Sinijärv. Meeleolukas hetk jäädvustati ka videopildile:

Kuigi jäälind on väga erksavärviline, ei ole teda Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehe andmetel lihtne leida ja vaadelda. Ta on pisike ja väga ettevaatlik lind, kes enamasti põgeneb juba kaugelt inimest nähes. Samuti on ta väga kiire lendaja - tema lennukiirus on 15-20 meetrit sekundis ja seepärast «vilksab ta mööda vaid värvilise täpina».