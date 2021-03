PÄEVAKÄPP ⟩ Põneva «näomaskiga» Nirvana on liiga kaua kassitoas elanud

Ilmselt ei tea keegi, kui palju on Tallinna ümbruses kodutuid hüljatud kasse, kuid kindlasti on neid õnnetuid väga palju, lausa lugematu arv. Pole ju ühtegi suvilarajooni ega lähiümbruse talu, mille õuele, keldrisse või kuuri alla poleks sügisel või kevadel tekkinud kiisu või paar. Kõikide tootmishoonete ja laoplatside töötajad näevad neid - mõned püüavad aidata, teised kutsuvad kohale varjupaiga, kolmandad lihtsalt ei hooli. Ja nii nad seal on.

Üks neist saatusekassidest oli ka imeilus hallivalge kassitüdruk Nirvana, kes elas tühjaks jäänud maja hoovis koos kaukaaslasega. Jah, just, selle suure koeraga, kelle peremees läks parematele jahimaadele ja naabrid toitsid mõnda aega üksi jäänud majavalvurit. Ning ei ta kust kohast liitus suure koeraga ühel hetkel kaunis Nirvana – põneva näomaskiga paariaastane kass. Nägi liiga hea välja, et teda oleks saanud eluaegseks hulkuriks pidada, aga samas oli nii hirmunud, et peale hiiglasliku kaukaaslase ei lubanud endale kedagi ligi. Nii nad seal elasid ja jagasid toidupalukesi, kuni talvekülm ja vintsutused Nirvana tervisele mõjuma hakkasid.

Õnneks leidus üks tähelepanelik inimene, kes ei pidanud paljuks õnnetu loomake kinni püüda, arstile viia ja terveks ravida ning seejärel Pesaleidjasse tuua, lootuses, et nii jõuab Nirvana taas pererahva juurde, kes tahab talle päriskodu pakkuda ning nii saavutab kiisu oma nirvaana.

Tänaseks on seda oodatud juba peaaegu kolm aastat, kuid Nirvana ei anna alla, sest ta siiralt usub, et igaühe jaoks on kuskil keegi. Keegi, kes kibeleb alati koju, et oma ruttu oma Nirvanakest näha. Keegi, kes on valmis ootama, kuni tüdruk oma südamekesega maailmale valla päästab. Keegi, kes armastab teda täpselt sellisena nagu ta on.

Nirvana on ütlemata tore kassipreili – ta armastab kui inimesed annavad talle silmadega tähelepanu ja kiidavad teda kaugelt, kuid katsuda laseb ta ennast vaid valitutel. Nirvana südame võib võita iga inimene, kes räägib talle, kui ilus tüdruk ta on ja eriti hea on kui veel maiustus ka nina alla pistetakse. Viimase olemasolul unustab Nirru (nii kutsutakse teda hellitavalt) ära igasuguse häbelikkuse ning võtab hea meelega heatahtliku kahejalgse näppude vahelt maiustusi vastu!

Nirvana on tõeline seltskonnahing ja alati tahab rahva keskel olla. Kohati võib teda justkui antropoloogiks pidada, sest just jälgimine on see, mida ta teha armastab.

Nirvana on sündinud umbes 2015. aastal ehk ta on tänaseks pool oma elust kassitoas elanud… Selleks, et peagi oma koju minna, on Nirvana läbinud kõik vajalikud protseduurid, ta on streiliseeritud, vaktsineeritud, saanud parasiidivastase tõrje ning on uhke kiibiga passiomanik.