NEID POLNUD VAJA ⟩ Kasside turvakoju saabus selle kevade esimene kassipere

MTÜ Kasside Turvakodu esindaja Külli sõnul algab märtsis kevad-suvine periood, kus neile saabub kodututest kassiperedest enim teateid ning suurenenud abivajajate hulgaga kaasneb mitmeid probleeme. «Väikeste kassipoegade immuunsus on olematu, mistõttu ei saa selliseid kassiperesid majutada meie kassituppa ning igale kassiperele tuleb leida eraldi hoiukodu. See võtab meeletult meie vabatahtlike ressursse, et leida inimesi, kes oleksid valmis kassiperesid hoiule võtma,» rääkis ta Lemmikule.

Kuna kassiperede abistamisega saabub turvakodu hoole alla korraga mitu kassi (emakass ja pojad), siis on ka nendega kaasnevad kulud suuremad: kõik need väiksed karvapallid vajavad toitu, mänguasju, liivakasti ning arstlikke protseduure. «Täiskasvanud kassid steriliseeritakse, kui ta on imetamise lõpetanud. See aga tähendab, et ainuüksi 5-liikmelise kassipere vaktsiinide hind on meie jaoks kolmekohaline summa, millele lisanduvad muud arstlikud ja ülalpidamiskulud,» ütleb Külli.