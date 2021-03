VIDEO JA PILDID ⟩ Kolme jalaga sündinud koaala saab esimest korda puu otsa ronida

Triumphil oli kolm jalga juba sündides ning seetõttu on tal terve elu puude otsa ronimisega raskusi olnud.

Nüüd on see mure aga lahendatud, sest Trimph sai endale jalaproteesi, kusjuures selle valmistas talle hambaarst, kelle eriala on hoopis hambaproteeside valmistamine, vahendab SWNS.