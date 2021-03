JÄRELHÜÜE ⟩ Narkokoer Deily oli suur laste sõber ja armastas peenrast lilli nuusutada

Tänavu jaanuaris 11-aastaseks saanud vene jahispanjel Deily, kelle peamised tööülesanded olid narkootikumide otsimine ja sellealane teavitustöö, veetis oma viimase eluaasta väärikalt pensionipõlve nautides. «Teenistuskoerad ei saa alguses kohe arugi, et teenistus on läbi saanud. Nii ka Deily: tahtis esiti kogu aeg minuga kaasa tööle minna. Kui see arusaamine Deilyni jõudis, siis võttis ta juba asja rahulikumalt, kuid alati ootas, kuna minu tööpäev lõppeb,» meenutas komissar Rimma Soosaar, Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo koerajuht.