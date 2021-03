ENNE JA PÄRAST ⟩ Staarkõhnuja tiitliga pärjatud briti koer on koroona tõttu kogu vaeva nullinud

King Charlesi spanjel Oscar (15) pärjati briti heategevuslikul PDSA koer-kaalujälgijate võistlusel 2016. aastal parima kaalukaotaja tiitliga – ta kaotas siis suisa 40 protsenti oma kehakaalust ja seda tänu dieedile ja ujumistundides osalemisele. Koroonast tingitud liikumispiirangute tõttu aga on ujumistunnid nüüd ära jäänud ning see pole Oscari vööümbermõõdule hästi mõjunud.

Koeraomanik Karen Allen (60) Wolverhamptonist rääkis väljaandele Metro, et viimase aasta jooksul on ta koeraga peamiselt kodus aega veetnud ja kuna Oscar on väga hea isuga, siis kipuvad nad ka toiduga patustama. «Ta sööb kõike – me kutsume teda sellepärast tolmuimejaks!» ütles Allen.