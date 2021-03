FOTOD JA ABIPALVE ⟩ Läbi jää vajunud koer pääses napilt eluga, kuid ootab nüüd Viljandi varjupaigas omanikku

Täna võttis Lemmik Viljandi loomade varjupaigaga ühendust, et uurida, kuidas koer on juhtunust taastunud. Varjupaiga juhataja Siiri Mängli ütles, et koer on taastunud ja tema tervislik seisund on hea. Mängli sõnul on ta vanemat sorti koer, kes on oma ea kohta üsna aktiivne.