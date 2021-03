PILDID ⟩ Laboris töötav USA teenistuskoer kannab uhket kaitsekostüümi ja isegi prille

Kuldne retriiver Sampson töötab USAs Illinoisi ülikooli laboris, kus ta on saanud eriväljaõppe. Ta on laboris abiks oma erivajadusega omanikule Joey Rampile (56), kes on neuroteadlane. Nii nagu inimesed, peab ka Sampson kandma laboritingimustes iga päev töötades kaitsekostüümi, mille hulka kuulub nii kittel kui ka kaitseprillid. Spetsiaalne koertele mõeldud varustus sobib talle kui valatult!

Sampson kaitsekostüümis. FOTO: Doris Dahl/SWNS.COM/Scanpix

Sampson on esimene teenistuskoer, kes on kunagi Illinoisi ülikooli keemialaborisse tööle lubatud. Tema töö eesmärk on see, et ka teised teenistuskoerad üle maailma saaksid tulevikus laborites töötada. Ramp koostab praegu Sampsoni abiga reegleid, mida teisedki teenistuskoerad saaksid tulevikus samasugusel tööl järgida.

Sampson abistab omanikku igapäevases laboritöös. «Kui ma midagi maha pillan, saan ma teda kasutada tugivahendina, et maha põlvitada ja vajalik asi üles korjata,» kirjeldas erivajadusega koeraomanik Joey Ramp väljaandele South West News Service.

Ramp on võtnud ühtlasi südameasjaks erivajadusega inimeste eest kõnelemise. «Koer on minu igapäevatöös absoluutselt hädavajalik!» Ta lisas, et ei tuleks muidu oma tööga toime.

Joey Ramp ja Sampson laboris. FOTO: Doris Dahl/SWNS.COM/Scanpix