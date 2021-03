Probleem Eesti netioksjonitel: rahvas äritseb loodusliku kraamiga, mis on terves maailmas rangelt keelatud

Viimase poole aasta jooksul on keskkonnainspektorid tuvastanud 29 juhtumit, mis on seotud elevandiluust toodete ostmise, müümise või pakkumistega oksjonikeskkonnas osta.ee .

Elevandid – nii India kui ka Aafrika – on arvatud maailmas ohustatud liikide hulka. See tähendab, et kõiki tehinguid nende liikide isenditega ja neist valmistatud toodetega reguleerib rahvusvaheline kaubanduse konventsioon (CITES).