PÄEVAKÄPP ⟩ Vaid 2-aastane hüljatud Säbru palub teist võimalust

Säbru on endine kodukass, kellest omanik loobus, kuna Säbru on aktiivse iseloomuga noor kass.

Turvakodus on Säbru end näidanud ainult heast küljest – ta on väga paimaias, tahab alati olla abiks kõikides tegemistes ja toimetustes ning on alati valmis sind sõbraliku peamüksuga kostitama. Vabatahtlikud ei ole kuidagi aru saanud, et Säbru teistest kassidest millegi poolest halvem oleks. Vastupidi, Säbru on hoopis väga eriline kaisu- ja paimaias kassike.