TEE TUTVUST ⟩ Merekooli saatmisest päästetud kutsikad on valmis uuteks kodudeks

Elamistingimused olid koertel väga kehvad. Külmal kuudipõrandal vedelevad vastsündinud koerapojad polnud peres just oodatud ja väidetavalt plaaniti nad merekooli saata. Helju ise oli enamuse ajast ketis ja vireles sealsamas lagunenud kuudis.

Õnneks pererahvas loobus oma koerast ja tolle kutsikatest ning nüüd on neil lootus paremale elule.

Kutsikate ema Helju on imetoreda iseloomuga, väga sõbralik, umbes põlvekõrgune ja veidi alla kaheaastane.

Kutsikad on sündinud 23.12.2020. Kõik on saanud esimese vaktsiini, kiibi, passi ja ussirohud. Tundub, et kasvavad veidi suuremateks koerteks.