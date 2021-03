HEA UUDIS ⟩ Lisandub uus riik, kuhu saab lemmikloomaga Eestist lennata

Põllumajandus- ja Toiduameti ekspordivaldkonna nõunik Marko Breivel tõdes, et kuigi märtsist saab lemmikloomaga Austraaliasse minna, siis hetkel saab reise valdavalt vaid planeerida. Reisimine on koroonast tingitud piirangute tõttu hetkel keeruline. Plaanide tegemisel on see aga kindlasti hea uudis reisihuvilistest lemmikloomaarmastajatele.