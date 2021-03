VIDEO ⟩ Suurbritannias on koroona toonud inimtühjadele tänavatele ja aedadesse prisked rotid

Briti meedia teatel on rotid leidnud inimtühjad paigad, kuid neile meeldib olla seal, kus on süüa. Londoni kesklinnas on enamik restoranidest ja teistest söögikohtadest suletud ning seega on sealsed prügikastid tühjad ja rotid ei leia sealt midagi hamba alla.

Rotid on liikunud inimeste elurajoonidesse, sest koroonapiirangute tõttu on inimesed rohkem kodus, söövad kodus ja viskavad ka toitu ära. Seega on rotid leidnud nii era- kui kortermajade prügikastid, kus nad on end üsna priskeks söönud.

Ka lindude söötjad toidavad tahtmatult neljajalgseid sissetungijaid.

«Üks eakas naine toitis oma aias punarindasid, kuid siis märkas peenras umbes 15 paksu ja suurt rotti, kes üritasid linnutoitu kätte saada ning ta kutsus meid,» sõnas kahjuritetõrje firmas töötav tõrjuja Michael Coates. Ta tööpiirkond on Londoni edelaosas Richmondis.

Teine «terminaator» Paul Claydon sai väljakutse Epping Forrestisse, kus rotikari oli üritanud süüa pere aias olnud elusat küülikut.

Claydoni hinnangul oli seal vähemalt 100 rotti ja ta hävitas kõik kahjurid.

Rotipüüdja arvates avaneb Londonis pärast piirangute leevenemist kohutav vaatepilt, kui inimesed oma töökohtadesse tagasi lähevad. Paljud kontorid on pikka aega seisunud tühjana ja pandeemia ajal ei ole näriliste tõrjega tegeletud. Seega võivad rotid olla vallutanud vabad ruumid, eelkõige need, kuhu on jäetud või unustatud süüa ja end seal sisse seadnud. Kindlasti on neid palju inimtühjade hoonete keldrites, kanalisatsioonis ja kaabliruumides.

Claydon töötas 25 aastat IT alal, kuid kaks aastat tagasi vahetas ta ametit, kuna tema sõnul on kahjurite tõrjumine on töö, mida on alati vaja.

«Tööd on kuhjaga. Enne koroonat sain umbes 10 väljakutset nädalas, nüüd saan ligi 30 väljakutset, sest palju rotte on liikvel,» teatas tõrjuja.

British Pest Control Association (BPCA) teatas, et 2020. aasta kevadel esimese koroonasulgemise ajal oli neil väga palju tööd ja nende käive kasvas 51 protsenti.

BPCA esindaja Natalie Bungay sõnul on alates möödunud aasta novembrist, kui algas teine koroonalaine ja kehtestati taas piirangud, nende äritegevus kasvanud 78 protsendi võrra.

«Rotid on tunginud paikadesse, kus neid varem ei olnud. Nad suudavad end läbi närida peaaegu kõigest, kaasa arvatud pehmetest metallidest ja isegi telliskivist,» teatas kahjurite hävitamise ja rottide liikumisega hästi kursis olev Bungay.

Rott (Rattus) on hiirlaste sugukonda kuuluv liigirohke näriliste perekond.

Rott elab karjas ja suudab kohaneda igasuguste oludega. Ta on väga hea ujuja.

Emane rott paaritub paljude isastega. Igas pesakonnas on 6–12 poega. Juba kolme nädala pärast võivad need pojad omakorda järglasi saada. Aastas poegib emane rott palju kordi ja tal võib sündida kuni 1250 järeltulijat.