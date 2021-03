VIDEO ⟩ Hulljulge merebioloog näitab, kuidas tapjahaid endast eemale tõrjuda

«Kui peaksite kunagi sattuma haruldasse olukorda, kus tiigerhai üritab teile läheneda, siis peaksite tegema järgmist,» juhatab ta enam kui 17 miljoni vaatamisega klipi sisse ja jätkab: «Hai lähenedes veenduge, et teil oleks silmside. Sirutage käsi ja lukustage küünarnukk. Seejärel suruge käsi hai pea ülaosale, teda seeläbi eemale suunates. Liikuge käega mööda külge, et säilitada vahet, juhuks kui ta otsustab tagasi pöörduda.»

«Kui hai hakkab eemale ujuma, siis vaatake kindlasti ringi ja veenduge, et mõni teine hai parasjagu võimalust ei kasutaks,» lisab Andriana pärast tõrjumise tehnika tutvustamist.

Eraldi postituses selgitab Andriana, et võti ongi rahulikuks jäämises ja silmsideme loomises. Ta lisab: «Eest ära ujumine on halvim võimalik asi, mida teha.»

Vaatajad olid kohtumisest hämmastuses. Eriti märkimisväärseks peeti Andriana võimet külma närvi säilitada. «Ütlen teile kohe, et kui see juhtuks minuga, siis pole võimalustki, et suudaksin rahulikuks jääda,» kirjutas üks kommenteerija. «Ma ei paneks end iialgi sellisesse olukorda,» lisas teine.