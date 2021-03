GALERII ⟩ New Yorgi moenädalal püüdsid pilke sädelevates kostüümides koerad

New Yorgis elav Puerto Rico juurtega disainer Anthony Rubio on New York Fashion Weekil disaine esitlenud juba 12 hooaega ning iga kord teeb disainer šõu jaoks koostööd mõne loomakaitseorganisatsiooni või varjupaigaga, et tuua lavale ka koduotsivaid koeri. Sel korral kaasas ta organisatsiooni nimega The Sato Project, mis tegeleb väärkoheldud ja hüljatud koerte päästmisega Puerto Ricos.